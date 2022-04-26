Ailelerin direnişi 966'ncı gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 966'ncı gününde

26.04.2022 13:16
Ailelerin direnişi 966'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 966. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 966. gününde de devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlatları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 966'ncı gününe girdi. Ağabey Halil Kılıç, kardeşi Ferman Kılıç'ın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını öne sürdü. Kılıç, "Kardeşim için geldim, HDP ve PKK kardeşimi dağa kaçırdılar. İsterim ki, kardeşim gelip teslim olsun dağda kalmasın. Onun hasretini çekiyoruz. Kimse orada kalmasın, herkes gelsin. Bizim devletimiz var" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Ailelerin direnişi 966'ncı gününde
Ailelerin direnişi 966'ncı gününde
Ailelerin direnişi 966'ncı gününde
Ailelerin direnişi 966'ncı gününde
Ailelerin direnişi 966'ncı gününde

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ailelerin direnişi 966'ncı gününde - Son Dakika


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