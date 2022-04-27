Ailelerin direnişi 967. gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 967. gününde

27.04.2022 15:37
Ailelerin direnişi 967. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 967.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 967. gününde de devam ederken, anne Kudret Aslan, "PKK, 11 yıl önce 10 yaşındaki küçük oğlum Ömür'ü kaçırdı, diğer oğlum Servet ise 8 ay askerliğini yaptıktan izne geldi ve onu da HDP dağa kaçırdı" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlatları için 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti 967'inci gününe girdi.

Hakkari'den 2 oğlu için HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önüne gelen anne Kudret Aslan, Ömür ve Servet isimli oğullarına seslenerek teslim olmalarını söyledi.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Aslan, "Buraya oğullarım Ömür ve Servet Yalçın için Hakkari'den geldim. PKK, 11 yıl önce 10 yaşındaki küçük oğlum Ömür'ü kaçırdı. Diğer oğlum Servet ise 8 ay askerliğini yaptıktan sonra izne geldi. Oğlum kaç gün izin hakkının kaldığını öğrenmek için askerlik şubesine gideceğini söyledi, ama bir daha gelmedi. Onu da HDP kaçırdı. Oğullarım beni görüyor ve duyuyorlar ise kaçıp gelmelerini güvenlik güçlerine teslim olmalarını istiyorum. Oğullarım gelmeden de buradan kalkmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR

Ailelerin direnişi 967. gününde
Ailelerin direnişi 967. gününde
Ailelerin direnişi 967. gününde
Ailelerin direnişi 967. gününde

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi 967. gününde - Son Dakika


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