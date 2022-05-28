Ailelerin direnişi 999 günüde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi 999 günüde

28.05.2022 19:12
Ailelerin direnişi 999 günüde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 999. gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 999. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 999'uncu gününde de devam ediyor. 2012 yılında 17 yaşındayken okula çıkıyorum diyerek bir daha kendisinden haber alınamayan Veysi Diri'nin ablası Ceylan Diri kardeşine seslenerek 'teslim ol' çağrısı yaptı. Diri, "Kardeşim 25 mayıs 2012 yılında okulda tarih öğretmeni tarafından kandırıldı. Görevinden ihraç edildi, ceza evine girdi öğretmen. Kendisi hastaydı kardeşimin şekeri ve kemik erimesi vardı. Yani hasta olan gençleri götürüp hayallerini çalıyorlar. Kardeşimin pilotluk hayali vardı, neredeysen gel bizi ara iletişim kur devlet var teslim ol seni bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Ailelerin direnişi 999 günüde
Ailelerin direnişi 999 günüde
Ailelerin direnişi 999 günüde
Ailelerin direnişi 999 günüde
Ailelerin direnişi 999 günüde

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi 999 günüde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailelerin direnişi 999 günüde - Son Dakika
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