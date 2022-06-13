Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde

13.06.2022 22:28
Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 15'inci gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbeti bin 15'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 15'inci gününde de devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında Kırklareli'nde iş yerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık'ın babası Ekrem Artık, evladına ve arkadaşlarına dönme çağrısında bulundu. Baba Artık, 6 yıl önce oğlunun HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini söyledi. Bugüne kadar oğlunun ne sesini ne de yüzünü gördüğünü ileri süren Artık, "HDP benim çocuğumu 2015 yılında kaçırıp PKK'ya teslim etmiş. Bunlar hangi vicdan, hakla dağa götürüyorlar; kime sordular. Biz bu çocukları yetiştirene kadar neler çekiyoruz. Hepsi bir fidan, nasıl kıyıyorlar, nerede bu insan hakları. Biz, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatları götürmeye, annelerin yüreklerini yakmaya hakları yoktur. Bütün çocukları çağırıyorum, bizi duyuyorsanız gelin" dedi. - DİYARBAKIR

Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde
Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde
Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde
Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde - Son Dakika

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