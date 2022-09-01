Ailelerin direnişi bin 94'üncü gününde - Son Dakika
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Ailelerin direnişi bin 94'üncü gününde

01.09.2022 01:41

Ailelerin direnişi bin 94'üncü gününde HDP ve PKK'ya karşı aileler direnişlerini sürdürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 94'üncü gününe girdi.

Ailelerin direnişi bin 94'üncü gününde

HDP ve PKK'ya karşı aileler direnişlerini sürdürüyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 94'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 94'üncü gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden Leyla Çiftçi, kayını Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük kayını 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "3 yıldır eylem yapıyoruz, istiyoruz ki bütün annelerin evlatları gelsin, kardeş kardeşi vurmasın. Çağrım kayınbiraderim Rojhat Çiftçi'ye bizi görüyor ve duyuyorsa gel teslim olsun. Orası onun yeri değil. Yeter artık bütün annelerin evlatları gelsin. 4 çocuk babasını şehit ettiler, çocukları sokaklarda kaldı Allah kabul etmesin" dedi.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailelerin direnişi bin 94'üncü gününde - Son Dakika

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