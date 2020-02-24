Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor - Son Dakika
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Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor

7 saat önce

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Ailelerin direnişi sürüyor, sayı her geçen gün artıyor, System.String[]

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Evladına kavuşanlarla birlikte HDP önünde bekleyen aile sayısı 100'e ulaştı.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 175'inci gününde 91'e yükseldi. Oğlu Metin Üstek'in 2015 yılında Şırnak'ta evden okula giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce piknik yapma bahanesiyle dağa kaçırıldığını belirten annesi Emine ve babası Ömer Üstek, HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.

Çocuğunun evden Kurban Bayramının ikinci gününde çıktığını belirten baba Ömer Üstek, "2015 yılında oğlum Kurban Bayramının ikinci gününde arkadaşları ile buluşmak için çıktı, fakat kendisini piknik yapmak için terör örgütü yandaşları kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlumdan o günden bugüne haber alamıyorum. Oğlumun kaçırılmasından HDP'lilerden şüpheleniyorum. Çünkü bizim bulunduğumuz bölgede onlardan başka kimse yok, kaçırmışlar onlar oğlumu kaçırıp dağa götürmüşler" dedi.

Oğlunun tam olarak kimin aracılığı ile götürüldüğünü bilmediğini belirten baba Üstek, "Oğlum kimin aracılığıyla bilsem kim götürmüş onun kanını içerim. Oğlum beni görüyor ve izliyor ise kaçıp gelsin teslim olsun" diye konuştu.

Üstek ailesi, yapılan konuşmaların ardından HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan çadıra geçip nöbete başladı.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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