Ailelerin direnişi sürüyor, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'da 13 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7 aile evladına kavuşmuş oldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için 13 Ocak'ta HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan Gevriye Ayhan, eylemin 167'nci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandı. Kızının teslim olduğu müjdesini bizzat Bakan Soylu'dan alan evlat nöbetindeki Gevriye Ayhan, 5 yıldır umutla beklediği kızına kavuşacağı anı iple çekmeye başladı. Umutla evlatlarını bekleyen ailelerin bulunduğu çadırda müjdeli haberle alkış sesleri yükseldi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Gevriye Ayhan, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ayhan, "Kızım teslim olmuş, az önce Bakanımız bana telefon açtı, gözümün aydın, kızımın teslim olduğu müjdesini verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, inşallah bir daha ayrılmamızı temenni etti. İnşallah buradaki herkes çocuğuna kavuşur, hepsine çağrıda bulunuyorum gelin ailenize yetişin, aileniz de benim gibi sevinsin inşallah. Ben çok sevindim, sevinçten kalbim ağrıyor, yerimde duramıyorum. 5 yıldır kızımdan ayrıyım, her dakika aklımda. Allah kavuşturdu inşallah" dedi.

Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin de çeşitli tarihlerde terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşmuştu. Pelda ile birlikte HDP önündeki 7'nci aile evladına kavuşmuş oldu.

(Murat Başal/İHA)