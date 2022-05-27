Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı

27.05.2022 21:19

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla gece gündüz HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 998'inci gününde sürerken, Adana, Gaziantep, Adıyaman'dan gelen...

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla gece gündüz HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 998'inci gününde sürerken, Adana, Gaziantep, Adıyaman'dan gelen ailelerin katılımıyla aile sayısı 299 oldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin gece gündüz HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi 998'inci gününe girdi. Adana'dan 2010 yılında 17 yaşında iken iddiaya göre dağa kaçırılan Suzan İpek'in annesi Zeynep ve babası Ahmet İpek eyleme katılarak evlatlarına seslendi. Anne Zeynep, "Kızım neredeysen gel orası senin yerin değil. Şimdiye kadar hiç haber alamadık, kızımı zorla götürüp kaçırdılar, kızımı getirsinler ben onu istiyorum orası onun yeri değil. Kızımı almadan gitmeyeceğim, orada ne işi var, nasıl götürdülerse öyle getirsinler" dedi.

2021 yılı Ekim ayında Adıyaman'da şehir merkezine gitmek için eve çıkan ve bir daha haber alınamayan Aziz Mutlu için eyleme gelen ağabeyi İlyas Mutlu, kardeşine seslenerek geri gelmesi için çağrıda bulundu. Mutlu, "Merak ediyoruz neredeyse çıkıp gelsin, bizi görüyorsan dön gel seni bekliyoruz" diye konuştu.

18 yaşında iken 1990 yılında yurt dışına çıkarak kayıplara karışan ve 30 yıl sonra telefon açarak ailesine haber veren Nusret Atlamaz için eyleme katılan kardeşi Hamit Atlamaz.

Gaziantep'te 2010 yılında iken 21 yaşında dağa katıldığı iddia edilen Serkan Yıldız için ise kuzeni Veysel Cam eyleme katıldı.

Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, 1000. gün için Türkiye'ye destek çağrısı yaptı. Canbey, "Diyarbakır anneleri olarak 998 gündür HDP il binası önünde eylemdeyiz. Pazar günü 1000. Günümüz, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Dağa kaçırdıkları ülkenin pırıl pırıl çocuklarını istiyoruz, buradan tüm STK, siyasi partilere seslenerek bize destek vermelerini istiyoruz. Tüm Türkiye'yi yanımızda istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aileler, gazetecilere yaptıkları basın açıklamasından ardından evlat nöbetindeki diğer ailelere katıldı.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı

YORUMLAR
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Diyarbakır'daki evlat nöbetine 4 aile daha katıldı Diyarbakır'daki evlat nöbetine 4 aile daha katıldı Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin direnişine 4 aile daha katıldı - Son Dakika


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