Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi - Son Dakika
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Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi

14.06.2022 14:39

Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner: "HDP'li belediyeler ve il teşkilatı Kandil'in askeri alma şubesi gibi çalıştılar" Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası...

Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi

Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner:

"HDP'li belediyeler ve il teşkilatı Kandil'in askeri alma şubesi gibi çalıştılar"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 16. gününde devam ediyor. Demokrasi ve Birlik Derneği Mehmet Metiner aileleri gözyaşları içerisinde ziyaret etti.

25. ve 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekili, Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a geldi. Metiner'in, ziyaretinin ilk noktası çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemindeki aileler oldu. Başkan Metiner'e dernek üyeleri eşlik ederek ailelerle bir ayara geldi. Buluşmada taraflar gözyaşlarına hakim olamadı.

"HDP'li belediyeler ve il teşkilatı Kandil'in askeri alma şubesi gibi çalıştılar"

DEMBİR-DER Başkanı Mehmet Metiner, ailelerin hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği süreçte konuştuklarını, seslerini yükselttiğini, feryatlarını duyurduğunu söyledi. Metiner, "Kendi evlatları Paris, Londra'larda okurken fakir fukara Kürt gençlerini Amerika'nın lejyonerleri kılmaya ölüm tarlalarına yatırmaya götürüyorlar. Ahlaksız bir örgüt Kürtler adına hareket ettiğini söyleyen iki yüzlü örgüt evlatlarını götürdünüz bari haber verin. Kemal Kılıçdaroğlu yüreğin, vicdanın varsa buraya geldiğinde keşke gelseydin. Acaba bunlara bakacak yüzün var mı? Demirtaş için özgürlük istiyorsun, onun nerede yattığı ne yediği belli, peki ailelerin evlatları nerede Kemal bey. Evlatların nerede olduğunu sormak senin boynunun borcu değil mi? Hak, hukuk, adalet arıyorsan gel bu çadırda burada ki annelerin yüreğini dinle. Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın diyorsun peki buradaki ailelerin evlatları öldüler mi yoksa yaşıyorlar mı bilmiyorlar? Kandil'in askeri alma şubesi gibi çalıştılar, HDP'li belediyeler ve il teşkilatı. Kemal bey bir gün olsun, HDP'ye karşı bir söz söylediniz mi, Kandil'e karşı olduğunuzu söylerken Kandil'in partisinin yanında olduğunuz çelişki değil midir" dedi.

Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi
Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi
Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi
Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi
Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi

YORUMLAR
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Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde Ailelerin direnişi bin 15'inci gününde
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin direnişini gözyaşları içerisinde destekledi - Son Dakika

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