Ailelerin evlat nöbeti 656. gününde - Son Dakika

Oğlunun montunun HDP binasından

çıktığını söyledi, 'Benim oğlumu HDP götürdü' diyerek

haykırdı..

2 yılı aşkın süredir Diyarbakır'da eylemlerine devam

eden ailelerin evlat nöbeti sürüyor..

Mayıs 2019 yılından bu yana haber alamadığı oğlu için bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş o gün 16 çocuğun daha

kaçırıldığını öne sürdü..

Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın ise bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi.

3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden oturma eyleminde aile sayısı ise her geçen gün artıyor..