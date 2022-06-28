Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde

28.06.2022 10:31

Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu günündeDİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 30'uncu gününde devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 30'uncu gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 30. gününde. Şadin Elhaman, 5 yıl önce kaybolan oğulları Bayram için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhaman, "2017'de HDP tarafından oğlum PKK'ya teslim edildi. O günden beri çocuğumdan haber alamadım. Bir haber almayana kadar HDP'nin kapısından ayrılmayacağım, nereye giderlerse gitsin onların peşini bırakmayacağım. Biz, burada her gün oturuyoruz, çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Artık çocuklarımızdan bize bir haber versinler. Bayram neredeysen Türk devletine ve askerine sığın, gelip teslim ol Allah'ın izniyle bir gün bile ceza yok yeter ki gel teslim ol" dedi.

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Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor Evlat nöbetindeki aileler bin 29 gündür çocuklarının yolunu gözlüyor Son dakika haber... Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Son dakika haber... Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin evlat nöbeti bin 30'uncu gününde - Son Dakika

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