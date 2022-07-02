Ailelerin evlat nöbeti bin 34'üncü gününde - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbeti bin 34'üncü gününde

02.07.2022 12:08

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 34'üncü gününde devam ediyor.

Çocukları bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 34'üncü gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 34. gününde. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemine devam ediyor. Evladını alsa da eyleme son vermeyeceğini ifade eden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Erdinç, "HDP tarafından oğlum götürülüp PKK'ya teslim edildi. 3 yıla yakındır burada çadır kurmuşuz, çocuğumu bekliyorum. O gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. 2 çocuk teslim oldu. Allah'ın izniyle bütün çocuklar gelecek. Orası sizin yeriniz değil, Amerika'nın yeridir, kurban olayım gel" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin evlat nöbeti bin 34'üncü gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailelerin evlat nöbeti bin 34'üncü gününde - Son Dakika
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