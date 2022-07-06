Ailelerin evlat nöbeti bin 38. gününde - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbeti bin 38. gününde

06.07.2022 12:05

Ailelerin evlat nöbeti bin 38. gününde Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 38. gününde devam ediyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 38. gününde

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 38. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 38. gününde. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden katılan baba Abdulkadir ve anne Zeliha Eslek, 2016 yılında 15 yaşındayken halasının evine ders çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan evladı İsa Eslek'in terör örgütü PKK tarafından dağa götürüldüğünü ileri sürerek, oğlunun 2 bin 262 gündür kayıp olduğunu, nasıl kaçırıldıysa tekrar getirilmesini HDP'den istediğini söyledi. Eslek, "Umut eder ve Allah'tan temenni ederim ki bir an önce evlatlarımız dönsün. İsamız bugün itibari ile 2 bin 262 gündür yok. Yeter artık İsa bize ve kendine çektirdiğin, Allah ve Muhammed aşkına geri dön. Sınavları için halasına ders çalışmaya gitti, oradan çıktıktan sonra haber alınamadı. Keşke çıksa bir telefon açsa nerede olduğunu söylese, hiçbir şey söylememesi bizi daha farklı üzüntüye sokuyor" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin evlat nöbeti bin 38. gününde - Son Dakika

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