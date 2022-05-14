Ailelerin kararlı direnişi 985'inci gününde - Son Dakika
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Ailelerin kararlı direnişi 985'inci gününde

14.05.2022 11:12
Ailelerin kararlı direnişi 985'inci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 985. gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 985. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 985'inci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını terör örgütü PKK'dan alıncaya kadar eyleminde kararlı olduğunu vurguladı. Levent, "Kızımı almadan gitmiyorum, Fadimem, ne olur bizi görüyorsan dön gel, o mağaralar sana göre değil. Arkadaşlarının elinden tutun hepiniz gelin, biz sizi çok özledik. Güvenlik güçlerine teslim olun ceza yok. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arkamızda. Ne olur kaçın gelin biz sizi çok özledik. Yavrum sen oralara layık değilsin. Aileler olarak her gün gözyaşı döküyoruz, yeter artık. O pislikler ellerini sizin üzerinizden çeksinler. Yeter bize çektirdikleri ıstırap. HDP ve PKK kendi çocuklarını götürsünler" dedi. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin kararlı direnişi 985'inci gününde - Son Dakika


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