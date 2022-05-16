Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde - Son Dakika
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Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde

16.05.2022 11:20
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 987. gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 987. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 987'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Aziz için buradayım, 7 yıldır benim oğlumu götürmüşler orada onu sakat bırakmışlar. En son beni aradığında gelin beni götürün dedi, benim oğlumu orada perişan ettiler 7 yıldır senin hasretinde yanmışım. Orası senin yerin değil gel, orası eşeklerin yeridir. HDP oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etti, benim oğlumu versinler. Aziz oğlum gel eve herkes seni özledi, ölmeden önce bir kere seni göreyim" dedi. - DİYARBAKIR

Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde
Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin kararlı direnişi 987'nci gününde - Son Dakika


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