Ailelerin kararlı direnişi 990'ıncı gününde - Son Dakika
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Ailelerin kararlı direnişi 990'ıncı gününde

19.05.2022 14:34
Ailelerin kararlı direnişi 990'ıncı gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 990. gününde devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 990. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 990'ıncı gününde de devam ediyor. 5 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti. Elhaman, "Bayram Elhaman'ın babasıyım, 2017'de HDP çocuğumu kandırarak dağ örgütüne teslim etmişler. Ben baştan beri buradayım, çocuğumu almadan bu çadırı terk etmem. 35 çocuğumuz gelip teslim oldu, İnşallah bizim çocuğumuzda gelip teslim olur. Oğlum neredeysen beni duyuyor ve görüyorsan Türk devletine sığın, hiçbir ceza yok. Teslim olanlar ailesinin yanında. İnşallah sende bir gün teslim olursun" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin kararlı direnişi 990'ıncı gününde - Son Dakika


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