Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde - Son Dakika
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Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde

23.05.2022 09:47

Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde HDP önünde evlat nöbeti sürüyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 994. gününde devam ediyor.

Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde

HDP önünde evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 994. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 994'üncü gününde de devam ediyor. Sur ilçesinde yaşayan ve oturma eylemine devam eden Hacı Güger, eşi Sultan ile birlikte 6 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'ın yolunu gözlüyor. 20 yaşındaki evladının eline silah verildiğini söyleyen baba Güger, "3 yıla aşkındır HDP il başkanlığı önünde anneler ve babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz. Özellikle PKK'ya karşı direnmeye çalışıyoruz ve direneceğiz Allah'ın izniyle. Bu evlatlarımızı dağdan indirene kadar buradan gitmeyeceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz bu ailelerin doğal hakkıdır. Hiçbir siyasi parti ile alakamız ve ilgimiz yoktur, ilgi ve alakamız çocuklarımızdır. Biz evlatlarımızı istiyoruz, sözde Halkların Demokresi Partisi ise biz Kürt'tüz inkar etmiyoruz, biz hain Kürtlerden değiliz çocuklarımızı istiyoruz. Bütün çocuklara çağrım biran önce güvenlik güçlerine teslim olsun. Doğan beni duyuyorsan 7 yıldır peşindeyim bir an önce arkadaşlarınla birlikte adalete teslim olun Türkiye Cumhuriyeti Devletinde ceza, işkence yok Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bir teminatıdır teslim olun" dedi.

Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde
Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde
Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde
Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde
Ailelerin kararlı direnişi 994'üncü gününde

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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