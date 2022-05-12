Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı - Son Dakika
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Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı

12.05.2022 15:08

Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 983. gününde devam ediyor.

Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 983. gününde devam ediyor. Muş'tan gelen yeni aile ile sayı 288 oldu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 983'ıncı gününde de devam ediyor. Ailelerin kutlu direnişine, 20 yaşında iken 2014 yılında İzmir'e çalışmaya giden Mahsum Güneş'in birdaha haber alınamadığı ve iddiaya göre PKK'Ya katıldığı gerekçesiyle HDP İl Binası önünde gelen baba Mirza Güneş evladını almadan çadırdan ayrılmayacağını söyledi. Güneş, "Çadıra katıldım çocuğum 8 yıldır yok aramaya geldim, eğer dağa gitmiş ise gelip teslim olsun gelemez ise sonuna kadar çadırda eylem yapacağım. Çocuğum İzmir'de çalışmaya gitmişti" dedi.

Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı
Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı
Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı
Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı

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Son dakika... Ailelerin kararlı direnişi 981'inci gününde Son dakika... Ailelerin kararlı direnişi 981'inci gününde Ailelerin direnişi 981'inci gününde Ailelerin direnişi 981'inci gününde

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin kararlı direnişine 288'inci aile katıldı - Son Dakika


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