Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı

25.05.2022 13:23

Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldıDİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 996'ıncı gününde sürerken Mardin'den gelen 292. aile katıldı.

Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 996'ıncı gününde sürerken Mardin'den gelen 292. aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 996'ıncı gününe girdi. 2015 yılında örgüt mensupları tarafından 20 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı öne sürülen Mehmet Akdaş'ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş, evlat nöbetine katıldı. Aile, evlatlarının dönmesi için çağrıda bulundu.

"HDP ve örgütü istemiyoruz"

Oğlu Mehmet Akdaş'ın 2015'ten beri örgüt tarafından, HDP tarafından kaçırıldığını ileri süren baba Esat Akdaş, oğlunun gelmeye çalıştığını, bir türlü gelemediğini ifade etti. Akdaş, "Örgüt bırakmıyor. Yeter örgütten çektiğimiz. Bundan sonra HDP kendi oğlunu göndersin. Bizim çocukları bıraksınlar. Oğlum, örgütten kaç, devlete teslim ol. HDP, PKK birlikte çalışıyor. Hep garibanın sırtından yemek yerler. Bizim çocuklar orada zorla tutuluyorlar. Örgüt, HDP istemiyoruz. Oğlum, yer artık. Gel teslim ol. 2019'da bir haber aldık. Oğlum, baba beni kurtarın dedi. Kurtarmaya çalıştık, kurtaramadık. Örgüt tekrar yakaladı. Nereye götürmüşse bizim oğlumuzu bırakın" dedi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan aile, evlatlarının fotoğrafını alarak diğer ailelere katıldı.

Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı
Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı
Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı
Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı
Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 292 OLDU DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 292 OLDU EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN ŞEHİT ÜZÜNTÜSÜ EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİN ŞEHİT ÜZÜNTÜSÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
16:55 Pişkin sürücü tüm Çorum trafiğini kilitledi! Ceza yazmaya gelen polisin sözleri herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 19:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ailelerin kararlı duruşuyla evlat nöbetine 292. aile katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement