Ailelerin kış hazırlığı

Kış ayları öncesi vatandaşlar yiyecek hazırlıklarını tamamlamak için hep birlikte çalışma yaparak domates konservelerini kaynatıyorlar.



Salçadan turşuya, kurutmalık patlıcan ve fasulyeye kadar çeşitli ürünler imece usulüyle hazırlanıyor. Tarlalardan toplanarak veya pazardan alınarak eve getirilen domatesler yıkanıp, doğrandıktan sonra sulanması için birkaç gün bekletiliyor. Daha sonra filelere konulan domateslerin, erkeklerin de yardımıyla ezilerek suyu çıkarılıyor. Domates sularının büyük kazanlarda kaynatılarak koyulaşması sağlanıyor. Cam kavanozlara konulan salçalar, kış aylarında yemeklerin yapımında kullanılıyor. Bahçelerinden topladıkları patlıcan, fasulye, biber ve kabak gibi sebzelerin içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev kadınları, yazlık ürünleri kış aylarına da saklamış oluyor. Sofraların vazgeçilmezi turşular da kadınların uzun ve meşakkatli çabaları sonucu hazırlanıyor.



Evlerinin önünde, mutfaklarında ve kurdukları ateş ocaklarında kış ayında domateslerini kaynatan Ordulu bayanlar, kışın en bereketli yiyeceklerinin başında olan domatesi kaynatarak özenle hazırladıklarını kavanozların içine konuluyor.



Ev kadınlarının mutfaklarında hummalı bir kış hazırlığı telaşı var. Taze fasulyeler şişeleniyor, reçeller kaynatılıyor. Bu hazırlıkların en vazgeçilmezi ise hiç şüphesiz domates. Menemene ve yemeklere sos için kimi kaynatırken kimi kurutarak muhafaza ediyor.



Kış ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen ev hanımı Elif Özgen, "Domates, artık yemeklerimizin olmazsa olmazı. Tabii ki kışlık hazırlığının içinde oldukça büyük bir yer kaplıyor. Eski zamanlarda domatesin kırmızı halini pek bilmeyenler yeşil domatesten yemekler yapmış. Bugün yeşil domates turşular için bir vazgeçilmezken, kırmızı domates hayatımızın ortasında salça olarak duruyor. Melemen olarak hazırladığımız domateslerde şuan her evde neredeyse ocaklarda kaynatılıyor. Kış ayında sağlıklı beslenmek için bu durum şart" diye konuştu. - ORDU