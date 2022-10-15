Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor

15.10.2022 11:44

Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor Bartın'ın Amasra ilçesinde maden odağındaki patlama sonrası işçi aileleri ve yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden odağındaki patlama sonrası işçi aileleri ve yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Madende akrabaları bulunan Ayşe Yıldız, "Buraya geldik ama bulamıyoruz. Geceden itibaren oğlum buradaydı, ben de gelemedim ama haberlerden izledim. Evde duramadık. Acımız çok büyük, Allah herkesin acısını dindirsin. Benim çocuğum orada yok ama oradakiler benim çocuğum gibi. Allah analarına babalarına sabır versin. Kiminin eşi ikiz hamile, kiminin yeni doğdu" dedi.

Hasan Yıldız ise "Okan Akgün, Mehmet Bulut, Şaban Yıldırım 3-5 sene önce burada iş başı yaptılar. Ben de buradan emekliyim. Çocukların hepsi yeni evlenmişti. Hepsinin hanımı hamile, kimisinin bir yaşında çocuğu var. Ocaklar söndü" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz CHP Grup Başkanvekili Altay: 'Ulusumuzun başı sağ olsun' CHP Grup Başkanvekili Altay: 'Ulusumuzun başı sağ olsun' Elazığ haber... Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi Elazığ haber... Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
10:27 Akaryakıt istasyonundaki pompalı dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 14:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ailelerin maden önündeki endişeli bekleyişi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement