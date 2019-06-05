Son Dakika Haberleri: Ailelerin silahlı kavgasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Ailelerin silahlı kavgasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Ailelerin silahlı kavgasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında tarladaki sulama borularının sökülmesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada aralarında çocukların da bulunduğu A.A, S.A, M.A.A, M.E.A, M.A ve Ö.A, M.A ile 3 yaşındaki Cizre A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara Hilvan Şehit Halil Şıltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Cizre A.'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için mahallede güvenlik önlemi aldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Gölcük, Hilvan, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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