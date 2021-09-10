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Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

10.09.2021 15:12

Düzce'de ailelerinden gizli evlenen 24 yaşındaki Rüştü Can Ulcay ile 21 yaşındaki Münire Ulcay, nikah kıydıktan sonra yüzük bakmaya giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Dün saat 17.00 sıralarında, D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada Rüştü Can Ulcay yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden kamyona çarptı. Rüştü Can Ulcay kaza yerinde, yanındaki eşi Münire Ulcay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rüştü Can Ulcay'ın cenazesi bugün Çilimli ilçesi Yeşil Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Münire Ulcay'ın cenazesini ise ailesi alıp, toprağa verilmek üzere Giresun'a götürdü.

Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu

AİLELER İZİN VERMEYİNCE KAÇIRMIŞ

Rüştü Can Ulcay'ın motosiklet tutkusunun yanında Çilimli ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanı olduğu belirtildi. Rüştü Can Ulcay'ın Münire Ulcay ile bir yıl önce sosyal medyada tanıştığı, bu süreçte ailelerin genç çiftin evlenmelerine izin vermedikleri ifade edildi. Ulcay'ın bir hafta önce Giresun'a gidip Münire Ulcay'ı kaçırarak Düzce'ye getirdiği bildirildi.

Mutlulukları 3 saat süren çift, yüzük almaya gidiyordu

YÜZÜK ALMAYA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Dün de nikah kıydıktan sonra evlilik yüzüğü almak için kent merkezine yüzük almaya giderken kazada yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Kazadan 3 saat önce yapılan nikah töreninin ardından Münire Ulcay'ın sosyal medya hesabından 'Her şey seninle güzel' şarkısı adı altında fotoğraf paylaştığı görüldü. Rüştü Can Ulcay'ın ise motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi.

Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Evlilik, Çilimli, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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