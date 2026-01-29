Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var - Son Dakika
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Haberin Videosunu İzleyin
29.01.2026 09:16
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İstanbul Ümraniye'de kız arkadaşının evinde basılan ve 4. kattan atlayarak zemine çakılan genç ve kız arkadaşından haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken genç kızın ağabeyinin eve gelmesiyle panikle pencereye çıktı.

GENÇ ÇİFT SIRAYLA METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI

Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.

GENÇ KIZ YAŞAM MÜCDELESİ VERİYOR

Korkunç olay gündemin ilk sırasına yerleşirken 4. kattan atlayan gençlerden haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Şehir Hastanesi, Ümraniye, İstanbul

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    SON DAKİKA SENDE AYNI HABERİ ISITIP ISITIP TEKRAR VERİYOSUN BU HABERİ DAHA DÜN VERDİN HALA DA SAYFANDA DURUYOR 96 21 Yanıtla
    d571o632 d571o632:
    dün haberi verdi bugun gelişmeleri verdi bu normal olması gereken de bu 15 5
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Son dakika olayı hepten dramatize etmiş 0 0
  • Hüseyin Ayhan Hüseyin Ayhan:
    Bugün genç çift diye vermiş haberi 6 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    olaya bak hele :))) 3 3 Yanıtla
