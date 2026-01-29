Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken genç kızın ağabeyinin eve gelmesiyle panikle pencereye çıktı.
Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.
Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.
Korkunç olay gündemin ilk sırasına yerleşirken 4. kattan atlayan gençlerden haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu ifade edildi.
