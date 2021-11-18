Ailelerine "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" deyip kayıplara karışan iki kardeş için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan ve Hüseyin Karacan isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre Hasan Karacan ve Hüseyin Karacan'dan ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İZNİK GÖLÜNDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler çok sayıda jandarma ekibi İznik gölünde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı. Aramalara bot komutanlığı ekipleri de katıldı.