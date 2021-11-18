Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan ve Hüseyin Karacan isimli kardeşler, yakınlarının iddiasına göre İznik Gölünde intihar edeceklerini söyleyerek kayıplara karıştı. Uzun süre Hasan Karacan ve Hüseyin Karacan'dan ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler çok sayıda jandarma ekibi İznik gölünde karadan ve sudan arama çalışmaları başlattı. Aramalara bot komutanlığı ekipleri de katıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ailelerine 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' deyip kayıplara karışan iki kardeş için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika