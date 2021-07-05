Üye Girişi
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor - Son Dakika

Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor

05.07.2021 11:19
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor, System.String[]

VAN'da, 15-20 yaş arası 50 genç kız, futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna etmesiyle futbola kazandırıldı.

VAN'da, 15-20 yaş arası 50 genç kız, futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna etmesiyle futbola kazandırıldı. Tekin'in kentte yeni kurduğu Van Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sevim Yamaç, "Ailelerimiz, 'futbol erkek işi, kızlar futboldan ne anlar' diye karşı çıkıyorlardı. Tüm engellemelere rağmen ben ve arkadaşlarım oynuyorsak artık destek versinler" dedi.

Haftanın iki günü İpekyolu ilçesindeki sahada antrenman yapan sporcular, bu yıl 3'üncü ligde mücadele edecek. Futbola kazandırılan kızların hikayesi, geçen yıl ailelerinin 'Futbol erkek işi', 'Kızlar futboldan ne anlar' gibi söylemlerde bulunmasıyla başladı. Futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna ettiği 50 sporcu, şimdi Van Kadın Futbol Takımı'nda top koşturmanın sevincini yaşarken, yetkililerden de destek bekliyor.

'AİLELERİ İKNA EDİNCE, SPORCU SAYIMIZ DA ARTTI'Van Kadın Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan antrenör Mecit Tekin, kentte futbol oynamak isteyen çok yetenekli kızların olduğunu söyledi. Tekin, "Kızlarımız birtakım zorluklarla karşılaşıyorlar. Aileleri futbol oynamalarına karşı çıkıyor, istekli değiller. Biz de bu kızlarımızın hayat hikayelerine baktık. Gerçekten çok yetenekli kızlar var. Milli takımda oynamak isteyen de var, beden eğitimi öğretmenliği okumak isteyen de. Biz de onların aileleriyle görüştük, ailelerini ikna ettik. Aileler ikna olunca sporcu sayımız da günden güne arttı. Sayı artınca da bir futbol kulübü kurmaya karar verdik ve Van Kadın Futbol Kulübü'nü kurduk. Şu an 50'nin üzerinde sporcumuz var. Bu işi daha sağlıklı yapabilmemiz için şu ana kadar herhangi bir destek alamadık. Bu kızlarımızı hayallerine kavuşturabilmemiz için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda bize şu ana kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü saha konusunda yardımcı oldu. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımızın da bu çocuklarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Verilen desteklerle ilimize iyi bir futbol takımı kurulacağına inanıyoruz. İmkan verilirse ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Hedefimiz 2-3 yıl içerisinde takımımızı 1'inci lige çıkarmak" diye konuştu.'AİLELERİMİZ KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN FUTBOLU BIRAKMADIK'Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sevim Yamaç, 7 yaşından beri futbol oynadığını belirterek, "Bugüne kadar hiç kimseden destek alamadım. Buralara kadar geldik. Özellikle kıyafet konusunda da çok sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimiz bize, 'futbol erkek işi, kızlar futboldan ne anlar' diyordu ama tüm bunlara rağmen başarılı olduk ve top oynamayı sürdürüyoruz. Bu aşamalardan sonra da destek bekliyoruz. Benim ailemi, antrenörlerimiz ikna etti. Şu an futbol oynadığım için de çok mutluyum ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Türkiye'yi temsil etmek, ayrıca geleceğin milli futbolcuları olmak istiyoruz" dedi.

Takımda oynayan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Dilan Şeker de 12 yaşından beri futbol oynadığını ve bu zamana kadar hiçbir destek görmediğini söyledi. Şeker, "Antrenörlerimiz bizim için ellerinden geleni yapıyor ama bu yeterli değil. Yetkililerin bize sahip çıkması gerekir ki bir yere gelelim. Malzeme ve servis konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ailelerimiz, 'futbol erkek işi' demelerine rağmen başarılı olduk. Bundan dolayı da büyük mutluluk yaşıyoruz" ifadesini kullandı.


Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor
Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor

Mecit Tekin, Nene Hatun, Futbol, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı 11:31 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı 11:21 Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu 11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek 10:59 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın 08:59 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı

Son Dakika Haberleri
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş         
11:33
Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor         
11:22
Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı         
11:18
Haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor Haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor         
11:09
Arkadaşlarıyla yaşadığı evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Arkadaşlarıyla yaşadığı evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
10:43
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:37:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ailelerinin karşı çıktığı kadın futbol takımının oyuncuları 3'üncü lige hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement