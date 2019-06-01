Aileleriyle bayram trafiğine çıkan çocuklara hediye

Yalova
'da Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla uygulama noktasında durdurulan araçlardaki çocuklar, hediye verilerek sevindirildi.
Vali Muammer Erol
, 9 günlük tatilin başlamasıyla kara yollarında oluşabilecek kazaların önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda uyarılarda bulunmak amacıyla trafik uygulamasına katıldı.
Bursa-Yalova kara yolu Kirazlı
mevkisinde jandarma ve polisin ortak denetimlerinde araçlardaki çocuklara polis figürlü oyuncak, emniyet kemeri aparatı ve yastık hediye eden Erol, küçüklere ebeveynlerinin kural ihlallerini işaretleyecekleri "Sürücü Seyahat Karnesi" da dağıttı.
Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet ederek güvenli seyahat etmeleri için uyarılarda bulunan Erol'a, İl Jandarma
Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da eşlik etti.
Çocuklar doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar Twitter
'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM
) Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.
Trafik yoğunluğuna havadan denetim
Bu arada ekipler, uygulama kapsamında Yalova'daki şehirler arası kara yollarında bayram trafiğini "drone" ile havadan denetledi.
Uygulama noktasında gazetecilere açıklamada bulunan İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, Yalova'da tüm otoyol
, otoban ve şehirler arası yollarda trafik tedbirlerinin günün 24 saati esasına göre planlanarak alındığını söyledi.
Bu uygulamaları şehrin tüm girişlerinde yaptıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Fındık ise vatandaşların tatillerini kazasız belasız geçirmelerini amaçladıklarını vurguladı.
EGM'nin geçen yıl başlattığı "Yol Arkadaşım" adlı uygulama kapsamında çocuklara hediyeler verdiklerini kaydeden Fındık, "Bu sene hem yolculuklarını rahat yapsınlar hem de yanlarında polis olduğunu hissetsinler diye yastıklar yaptırdık. Üstüne sloganlarımızı yaptırdık. Aynı zamanda emniyet kemerlerini taksınlar diye -ki bu çocukları heveslendirmek amacıyla yapılan bir şey- emniyet kemerlerine bir aparat yaptırdık." diye konuştu.