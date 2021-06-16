Ailem İçin Projesi Protokol Töreni - Son Dakika

Ailem İçin Projesi Protokol TöreniValiliğimiz koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün, İl Müftülüğümüz, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediye Başkanlıklarımız ile iş birliğinde yürütülecek olduğu "Ailem İçin" projesi kapsamında protokol imzalandı. Protokol töreni öncesi konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "Evlenecek çiftlerimizin önceden bir eğitim alması ve aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulması için Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün çalışmaları, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Belediyelerimizin de destekleri ile önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Destek veren kurumlarımıza ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından "Ailem İçin" projesi kapsamında, evlenecek veya evli çiftlere yönelik yapılacak Aile Danışma Hizmeti, ev ziyaretleri ve gönüllü farkındalık eğitimleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Destek veren kurum yöneticilerinin proje ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin ardından protokol, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya tarafından imzalandı.