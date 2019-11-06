Son Dakika Haberleri: "Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı
Son Dakika Genel 'Ailemde İyilik Var' fotoğraf sergisi açıldı

"Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı

7 saat önce

"Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.

"Ailemde İyilik Var" fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi haftası kapsamında düzenlenen "Ailemde İyilik Var" adlı fotoğraf sergisi açılışına katıldı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda düzenlenen sergide konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl Mevlid-i Nebi haftamızın teması 'Peygamberimiz ve Aile' Neden böyle bir konuyu seçtik ? Çünkü, aile toplumun bel kemiği, aile sağlam olursa toplum sağlam olur, aile çökerse toplum çöker" diye konuştu.

Toplumun tüm ferleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getirdiklerini belirten Erbaş, "Milletimizin bütün fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getiriyoruz. Bunlardan biriside fotoğraf sergisi, buradaki fotoğraflar bir yarışma neticesinde dereceye girmiş, ödüle layık görülmüş fotoğraflar, bir kısmı fotoğraf makinesi bir kısmı ise cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar. Ben bu fotoğrafları çeken ve özellikle, 'Ailemde İyilik Var' konusunu toplumumuzun gündemine taşıyan zihinlerde canlı kalmasını anne-baba, çocuklar, gençler, ebeveyn, dede ve nine'yi fotoğraflarında konu edinen sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açış konuşmasının ardından gerçekleştirilen kurdele kesimi sonrasında Erbaş, sergiyi gezdi.

Ailemde İyilik Var fotoğraf sergisi açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:31 Kaynak: İHA
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