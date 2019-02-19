Ailemi Eğitimle Koruyorum" Projesinin İlki Gerçekleştirildi

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen "Ailemi Eğitimle Koruyorum" projesi Bilecik Gençlik Merkezinde ilki gerçekleşti.

Bilecik İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen "Ailemi Eğitimle Koruyorum" projesi Bilecik Gençlik Merkezinde ilki gerçekleşti.



8 hafta sürecek olan seminerlerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Necati Akkuş; "Bilecik Müftülüğü olarak yürütülen projeler kapsamında aileleri bilinçlendirerek ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz ve bu projelere önem veriyoruz. Bilecik halkının seminere yoğun ilgi göstermesinden dolayı da çok mutluyuz. Bilecik Müftülüğü olarak bu konuda her türlü hizmete öncülük edeceğiz" dedi.



Öte yandan, 8 hafta sürecek seminerin ilk sunumunu yapan İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu; "Kur'an ve Sünnet Perspektifinde Aile olmak ve Aile kalmak" adlı seminer verdi. - BİLECİK

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