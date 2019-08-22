Son Dakika Haberleri: "Ailemi rejimin eline bırakacağıma ölürüm daha iyi" (2)
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"Ailemi rejimin eline bırakacağıma ölürüm daha iyi" (2)

17 dakika önce

Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyü Çadır kuran siviler Göç eden sivillerin eşyaları İdlib'in Marhatat köyünden Abdo Şehhad ile röportaj İdlib'in Hiş köyünden Nizar Ali ile röportaj Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine Suriye-Türkiye sınır...

Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyü

Çadır kuran siviler

Göç eden sivillerin eşyaları

İdlib'in Marhatat köyünden Abdo Şehhad ile röportaj

İdlib'in Hiş köyünden Nizar Ali ile röportaj

Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine Suriye-Türkiye sınır hattına göç, çaresizlik içinde sürüyor.

İdlib'in Marhatat köyünden Abdo Şehhad da "Hava saldırılarına üç gün dayanabildik. Son günlerdeki kadar kuvvetli bombardımanla ilk defa karşılaştık." dedi.

İdlib'in Hiş köyünden Nizar Ali de "Yollar kaçmaya çalışan sivillerin araçlarıyla dolu. Her çadırda 5-6 aile kalıyor. Her şeye ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Ali, rejim ve Rusya'nın, sivil yerleşim ya da cephe hattı ayrımı yapmaksızın saldırdığını söyledi.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:09 Kaynak: AA
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