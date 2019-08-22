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"Ailemi rejimin eline bırakacağıma ölürüm daha iyi" (1)

10 dakika önce

Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyü Araçları ile yola çıkan sivillerden görüntüler Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyüne göç eden sivillerden Ebu İmran ile röportaj Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine Suriye-Türkiye sınır hattına...

Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyü

Araçları ile yola çıkan sivillerden görüntüler

Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyüne göç eden sivillerden Ebu İmran ile röportaj

Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine Suriye-Türkiye sınır hattına göç, çaresizlik içinde sürüyor.

Rejim ve Rusya'nın son günlerdeki yoğun saldırılarından kaçarak, Türkiye sınır hattındaki Kefer Lusin köyüne göç eden sivillerden Ebu İmran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güneyindeki Babolin köyünde bombardımanın tahammül edilemez hale gelmesiyle kaçtıklarını söyledi.

"Komşularımızın ve amcamın evinin vurulması üzerine eşyalarımız toparladık ve yola çıktık. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diyen Ebu İmran, tüm yolların göç eden sivillerin araçlarıyla dolduğuna işaret etti.

Ebu İmran, "Kimi çadırlarda kimi tarım arazilerinde kimi zeytin ağaçlarının altında. Kimden ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Kim bize barınak, yemek, su temin edecek?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:13 Kaynak: AA
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