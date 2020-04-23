"Ailemizle Evimiz Okulumuz" resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ailemizle Evimiz Okulumuz' resim yarışması sonuçlandı - Son Dakika

"Ailemizle Evimiz Okulumuz" resim yarışması sonuçlandı

6 saat önce

Başiskele Belediyesi'nin korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik düzenlediği "Ailemizle Evimiz Okulumuz" resim yarışması sonuçlandı.

Başiskele Belediyesi'nin korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik düzenlediği "Ailemizle Evimiz Okulumuz" resim yarışması sonuçlandı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınını bertaraf edebilmek için "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçedeki öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Öğrencilere evlerinde aileleriyle sanatsal aktivite imkanı sunmak ve evde kaldığı süre boyunca eğlenceli vakitler geçirmesini sağlamak amacıyla "Sanat Eve Sığar" sloganıyla yaklaşık bir ay önce başlatılan "Ailemizle Evimiz Okulumuz" konulu resim yarışmasına öğrenciler yoğun katılım gösterdi.


Başiskele ilçesindeki 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerin birbirinden güzel, hayata renk katan rengarenk resimler yarışma jüri üyelerini zorladı. Yarışmada 4 kategoride 16 öğrenci ödül alma hakkı kazanırken 2 öğrenci de jüri özel ödülü ve başkan özel ödülü aldı. Ayrıca dereceye giren resimler ilçe sınırları içerisindeki reklam panolarında sergilendi. Her sınıf kategorisinde 1.'ye 1000 TL, 2.'ye 500 TL ve 3.'ye ise 250 TL ödül verildi. Yarışmada birinci olan 11 yaşındaki Murat Çağrı Bilgin adlı öğrencinin ödülünü ise Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü verdi.


Belediye çalışanlarıyla Bilgin ailesinin Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne giden Belediye Başkanı Özlü, anne Altunay Cemre Bilgin'i telefonla arayarak oğlunun resim yarışmasında birinci olduğu müjdesini vererek balkona çıkmalarını istedi. Murat Çağrı'nın balkona çıkması üzerine ekipler, birinci olan resmin basıldığı pankartı açtı. Sürpriz karşısında heyecanlanan Murat Çağrı, yarışmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Özlü, Murat Çağrı Bilgin'i tebrik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


Başkan Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, resim yarışmasını Koronavirüs Salgını dolayısıyla izolasyon sürecinde olan ortaokul çağındaki çocukların evde yaşadıklarını anlatmaları için düzenlediklerini söyledi. Yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve dereceye giren resimlerin öğretmenlerden oluşan jüri tarafından seçildiğini belirten Özlü, "Bugün yarışmada birinci olan Murat Çağrı'nın evinin önündeyiz. Ona bir sürpriz yapalım istedik. Resmini pankarta bastık ve evine astık. En iyi ressamların en güzel resimlerini evlerinde ortaya çıkardıklarını biliyoruz. Buradan yola çıkarak ilçemizdeki minik ressamlarımızı resim yapmaya teşvik ettik. Çok güzel resimler ortaya çıktı. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte çocuklarımızın mutlu olması için elimizden gelebilen bir şeyi yapabildiysek çok mutlu oluruz" dedi.


Murat Çağrı Bilgin de sürpriz için Başiskele Belediyesine teşekkür ederek "Yaptığım resimde virüsün sağlığımızı, hayatımızı olumsuz etkileyemediğini, hayatın çok güzel olduğunu, aileyle vakit geçirmenin önemini anlattım" diye konuştu. - KOCAELİ

Başiskele, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:11 Kaynak: İHA

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