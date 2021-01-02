Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok - Son Dakika

Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok

02.01.2021 15:05

Gaziantep'te 7. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Feyzanur S.'nin ölümüyle ilgili cinayet iddiaları gündeme gelmişti. Ailenin avukatı, "Evde ailesiyle yemek yedikten sonra odasında bulunan terastan düşerek hayatını kaybetti. İntihar veya düşme şüphesi üzerinde duruluyor ama cinayet ihtimali yok" dedi.

Gaziantep Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., yılbaşı gecesi, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Feyzanur S.'nin cenazesi, Asri Mezarlık'ta bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Ailenin avukatı: Feyzanur'un ölümünde cinayet şüphesi yok

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI CİNAYET ŞÜPHESİ UYANDIRDI

İntihar ettiği öne sürülen Feyzanur'un sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı, 'Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerlerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim; ama biri atmıştır. Uyuşturucu kullanmam, zorla verilmiştir. Bir gün hastaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" paylaşımının ortaya çıkması cinayet ihtimalini gündeme getirdi.

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan paylaşımın, 14 Ağustos günü yine Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ve cinayete kurban gittiği öne sürülen Duygu Delen'in ölümünün ardından kadınların yaptığı ortak paylaşım olduğu belirlendi.

Ailenin avukatı: Feyzanur'un ölümünde cinayet şüphesi yok

AVUKAT CEYLAN: CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Feyzanur S.'nin ölümünün ardından gazetecilerin görüşme talebini reddeden aile adına ise avukat Yunus Emre Ceylan açıklama yaptı. Avukat Ceylan ilk olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını bildirerek, "Lise öğrencisi kızımız Feyzanur S., annesi, babası ve kardeşlerinin evde olduğu halde terastan düşerek vefat etmiştir. Baştan itibaren adli makamlar olayı titizlikle takip etmekte ve incelemektedir. Kamuoyunun yanıltıcı ve gerçeğe uygun olmayan haberleri ailenin acılarını daha da ağırlaştırmaktadır. Kızımızın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ön otopsisi yapılmış ve ailesine defin için teslim edilmiştir" dedi.

Ailenin avukatı: Feyzanur'un ölümünde cinayet şüphesi yok

"DÜŞME YA DA İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukat Ceylan, Feyzanur S.'nin ailesiyle yemek yedikten sonra terastan düştüğünü söyledi. Olay günü Feyzanur S.'nin oturdukları site bahçesinde bir arkadaşı ile konuştuğunu belirten Ceylan, "Feyzanur, akşam annesi, babası ve üç kardeşi ile birlikte yemek yiyor. Daha sonra terasta yalnız olduğu sırada aşağı düşüyor ve hastanede hayatını kaybediyor. Çocuğumuzu otopsisinin ardından defnettik. Güvenlik güçlerince soruşturma sürdürülüyor. Olayda cinayetle ilgili bir durum söz konusu değildir. Polis ekiplerinin soruşturmasında da düşme ya da intihar üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı: Feyzanur'un ölümünde cinayet şüphesi yok
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, İntihar, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok - Son Dakika


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