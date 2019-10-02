Ailenin deprem hazırlığı çocuğun güvenini artırıyor

ÇOCUKLARA öncelikle depreme hazırlık planlarının önemli olduğunu anlatmak gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Bu durum çocuğu ürkütmek yerine kendini güvende hissettirecek ve deprem algısıyla alakalı olumlu etki yaratacaktır" dedi.

Doğal afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, deprem gibi aniden yaşanan sarsıcı doğal afetlerin özellikle çocuklarda daha yoğun travmalara neden olabildiğini belirtti. Ailenin bu konuda çok kilit bir noktada yer aldığını ifade eden Psikolog Dila Özçelik önemli bilgileri paylaştı.

Ailenin deprem konusunda çocuğu korkutmaması gerektiğini söyleyen Dila Özçelik, "Eğer aile depremi, her şeyi yıkan korku dolu bir imajinasyon olarak çocuğa sunarsa çocuğun da depreme karşı travmatik bir tutumda olması kaçınılmaz olacaktır. Bunun yerine depremi olabildiğince normalleştirmek, çocuğun kaygılarıyla baş etme ve deprem olduğu esnada duygularını, hal ve hareketlerini kontrol edebilme konusunda daha etkin olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"OLUMLU OLUN, KAYGIYA İMKAN VERMEYİN"

Çocuğa, deprem hakkındaki bilimsel gerçekleri mümkün olduğunca yalın, net ve kısa cümlelerle açıklamak gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, şunları söyledi:

"Çocuğa deprem anlatılırken mümkün olduğunca yumuşak bir ses tonuyla konuşmak ve olumlu bir yüz ifadesi yansıtmak, çocuğun konuyla alakalı gereksiz kaygısını önleyecektir. Çocuğun depremin neden olduğunu bilmesi ve anlaması, depremi kafasında somutlaştırabilmesi ve normalleştirebilmesi adına çok önemli. Bu noktada çocuğun yaşı, anlatım biçimi konusunda hayli belirleyici bir faktör. Çocuk 7 yaşından küçükse mümkün olduğunca yer kabuğunu, kıta oluşumlarını ve bu tektonik hareketleri resimlerle göstermek ya da oyun aracılığıyla anlatmak depremin aslında ne olduğunu ve depremle alakalı neden-sonuçları algılayabilmesi adına önem taşır."

"HAZIRLIK YAPIN, GÜVENDE OLDUĞUNU HİSSETSİN"

Çocuklara öncelikli olarak depreme hazırlık planlarının önemli olduğunu kavratmak gerektiğine işaret eden Dila Özçelik, "Çocuk kendini güvende hissettiği ortama yönelir; dolayısıyla bulunduğunuz evi depreme karşı daha güvenli bir hale getirmek, bir acil yardım çantası hazırlamak, deprem esnasında yapılacak hareketleri gözden geçirmek eğlenceli hale getirilerek yapıldığında çocuğu ürkütmek yerine aksine kendini güvende hissettirecek ve deprem algısıyla alakalı olumlu bir etki yaratacaktır" diye konuştu.

"KORKUTUCU CÜMLELER KURMAYIN"

Ailelerin, çocukların olası deprem travmalarını önlemek için onların deprem nedeniyle hissettiği tehditleri azaltmaya çalışmalarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, "Deprem konusu geçtiğinde ona 'Biz güvendeyiz', 'Deprem herkesin başına gelebilecek bir şey', 'Depremler yer kabuğunun rahatlamasını ifade eder' gibi cümleler kurmak gerekli. 'Deprem her şeyi yerle bir edecek', 'Evimiz yıkılacak', 'Gece herkes tetikte olsun' gibi cümleler kullanmak çocuğu kaygıya iten cümlelerdir, bunlara benzer cümleler kurmamak gerekir" uyarısında bulundu.