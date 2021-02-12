Ailenin en gölgede kalan üyesiydi: O taç kişisel tarihini değiştirdi

TARİHE GEÇEN TAÇLAR

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin nefesini tutarak izlediği bu düğünlerde takılan taçlar da sık sık gündeme geliyor. Hatta birbiri ardına düğünler yapıldıkça en güzel gelinlikler gibi en güzel taçlar da seçiliyor. Şimdi günümüzden geriye doğru gidelim ve hangi kraliyet gelini hangi tacı takmış, hangileri en çok beğenilmiş bir bakalım.

PANDEMİ SÜRECİNİN TEK KRALİYET DÜĞÜNÜ

Pandemi döneminin tek kraliyet düğünü olan Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğünü kapalı kapılar ardında yapıldı. Hatta düğüne gelinin annesi ve babası da katılmadı. Prenses'in aylardır beklediği bu düğün her ne kadar sönük geçse de onu öne çıkaran ve günlerce gündemde kalmasını sağlayan çarpıcı bir ayrıntı vardı. O da Prenses Beatrice'nin gelinliği ve onu tamamlayan tacıydı.

BABAANNENİN HEDİYESİ

Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu.

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

AİLENİN EN İDDİASIZ ÜYESİYDİ Kısa bir süre anne olan Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ile 2019 yılında evlendi. Ailenin bu iddiasız üyesi düğün günü sergiledii görüntüyle herkesi şaşırttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri duvaksız bir gelinlik giymesiydi. Çocukluk yıllarında geçirdiği skolyoz ameliyatının izlerini gizlemeyen Prenses, bu seçimiyle büyük destek aldı. O gün "belki de İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadarki en güzel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacı da ayrı göz kamaştırdı. Bu taç Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçilmişti.

BABAANNESİNİN TACI

Peter Pilotto imzalı gelinliğinin tamamlayan yakut taç, 1919 yılında ünlü bir Fransız tasarımcı tarafından yapıldı ve Ana Kraliçe'ye hediye edildi. Ondan da kızı Elizabeth'e geçti. O taç sayesinde Prenses Eugenie, bütün zamanların en güzel gelinleri arasında yerini aldı.

BU DÜĞÜN ÇOK KONUŞULDU Dünyanın en çok konuşulan kraliyet düğünlerinden birinin kahramanları da Prens Harry ile Meghan Markle idi. Eski bir oyuncu olan Markle, herkesi şaşırtacak kadar sade bir gelinlik giydi. Givenchy'nin baş tasarımcısı Clare Waight Keller imzalı gelinliği de gösterişli bir taç ile tamamladı. Tacın ortasındaki broş ise 1893'te Kraliçe Mary'ye verilen 10 tane pırlantadan oluşuyordu. O broş, 1932'de Kraliçe Mary tarafından Elizabeth'e verildi ve o da bu broşu taca dönüştürdü.

TAÇ GERGİNLİĞİ

Düğünden uzun süre sonra aslında Meghan Markle'ın aslında bunu değil, Kraliçe'ye ait bir başka tacı takmak istediği hatta bu yüzden gerilim çıktığı iddia edilmişti. İddialara göre Markle ile Kraliçe düğünden önce gelinliğe uygun taç seçmek için bir araya geldi. Markle, Kraliçe'nin yeşil zümrütlerle süslü göz alıcı Vladimir Tacı'nı takmak istedi. Ancak Kraliçe buna izin vermedi. Bu yüzden torunu Harry ile de arasında gerginlik çıktı. Harry ısrar edince de Kraliçe "Meghan benim verdiğim tacı takacak" diyerek son noktayı koydu.

İKİ RENKLİ TAÇ

İsveç kraliyet ailesinin tek erkek evladı Prens Carl Philip 2015 yılında eski bir TV yıldızı olan Sofia Hellqvist ile evlendi. Halktan gelen ve kraliyet ailesine uygun bir geçmişi olmadığı düşünülen Hellqvist sonradan herkesin sevgilisin kazandı. Dantel ağırlıklı bir gelinlik giyen Sofia Hellqvist bunu da iki renkli bir taçla tamamladı. üzeri zümrütlerle süslü altı pırlantalı bu taç, İsveç kraliyet ailesinin koleksiyonundan seçildi.

SADE TAÇ

Kate Middleton, 2011 yılında Prens William ile milyonlarca kişi tarafından ekranlardan izlenen bir törenle evlendi. Sevdiği bir tasarımcı olan Alexader Mc Queen tasarımı bir gelinlik giyen Middleton bunu da yine Kraliçe'nin koleksiyonundan bir taçla tamamladı. Bu taç, Kraliçe'ye 18'inci doğum günü hediyesi olarak annesi tarafından verilmişti. Ona da 2. Elizabeth'in babası Kral George tarafından hediye edilmişti.

EN GÖSTERİŞLİ TAÇ

İsveç'in veliaht prensesi Victoria, 2010'da Daniel Wrenstign ile evlendi. Pär Engsheden tasarımı bir gelinlik giyen Prenses Victoria görüntüsünü her zaman bu tür listelerde ilk sıralara yer alan gösterişli bir taçla tamamladı.