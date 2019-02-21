Ailenin En Küçüğü: Samsung Galaxy S10e
1 saat önce
Saımsung Galaxy S10 ailesinin en küçük modeli olan S10e, giriş seviyesi bir model . Exynos 9820 işlemciden gücünü alan cep telefonu 5.
Saımsung Galaxy S10 ailesinin en küçük modeli olan S10e, giriş seviyesi bir model . Exynos 9820 işlemciden gücünü alan cep telefonu 5.8 inç düz ekranı, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, önde 10 Megapiksel, arkada ise 12 + 16 Megapiksel kamerası ve güç tuşundan parmak izi okuma gibi özelliklere sahip bir model.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:59 Kaynak: Youtube
Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor
Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!