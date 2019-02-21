Ailenin En Küçüğü: Samsung Galaxy S10e

Saımsung Galaxy S10 ailesinin en küçük modeli olan S10e, giriş seviyesi bir model . Exynos 9820 işlemciden gücünü alan cep telefonu 5.

Saımsung Galaxy S10 ailesinin en küçük modeli olan S10e, giriş seviyesi bir model . Exynos 9820 işlemciden gücünü alan cep telefonu 5.8 inç düz ekranı, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, önde 10 Megapiksel, arkada ise 12 + 16 Megapiksel kamerası ve güç tuşundan parmak izi okuma gibi özelliklere sahip bir model.

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