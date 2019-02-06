Son Dakika Haberleri: Ailenin Güçlendirilmesi İçin Yeni Politikalar Belirlenecek

Ailenin Güçlendirilmesi İçin Yeni Politikalar Belirlenecek

59 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilgili paydaşların iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Aile Şurası, mayısta "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" ana temasıyla Ankara'da yapılacak.

Ailenin Güçlendirilmesi İçin Yeni Politikalar Belirlenecek, System.String[]
MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilgili paydaşların iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Aile Şurası, mayısta "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" ana temasıyla Ankara'da yapılacak.

Ailelere yönelik sosyal politikaların tartışıldığı ulusal bir platform olarak önem taşıyan Aile Şurası'nın 7'ncisi, Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Ailenin güçlendirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi hedefiyle, ana teması "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları" olarak belirlenen Şura, mayısta Ankara'da düzenlenecek.

Sosyal ve kamu politikalarının uzmanlar ile ilgili paydaşlar tarafından tartışılacağı 7. Aile Şurası, 2019'da uygulanması planlanan "Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023" başlıklı belgede yer alacak ana politika eksenleri, amaçları, hedefleri ve faaliyetlerinin oluşturulması ile revize edilmesine katkı sağlayacak.

Mevzuat hakkında değerlendirme bildirilerine öncelik verilecek

Aile Şurası'na, konuyla ilgili çalışan ve çalışmak isteyen ilgili meslek personeli, uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve kamu görevlileri katılacak.

Şurada, ailelerin refahını etkileyecek kamu politikaları, aile eğitimi ve danışmanlığı, ailelere yönelik sosyal hizmetler, yoksullukla mücadele, çocuk yoksulluğu ve aile refahı, iş ve aile yaşamı dengesi, aile dostu istihdam politikaları, ailelere yönelik sağlık hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı, eşler arası uyum ve aile birliği, çocukların ve gençlerin gelişimi, aile ve toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli bireylere ve ailelere yönelik politikalar/hizmetler, ileri yaşta bireylere ve ailelerine yönelik politikalar/hizmetler, uluslararası koruma kapsamında ailelere yönelik politikalar/hizmetler, dezavantajlı ailelere yönelik politikalar konuları ulusal ölçekte ele alınacak.

Şurada, uygulanan ve uygulanabilecek kamu politikalarına, mevzuata, mevzuat hakkında değerlendirmelere ve analizlere yer veren bildirilere öncelik verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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