Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Konferansı

Uşak Üniversitesi
Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" başlıklı konferans yapıldı.
Bir Eylül
Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa
Amfisinde yapılan konferansın açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kadının toplumdaki yerine değindi.
Türk kadınlarının Kurtuluş Savaşı'nda sırtında çocuğuyla cepheye mermi taşıdığını aktaran Savaş, "Ülkemizde 2017 yılında 133 bin 809, bu yılın ilk 7 ayında ise 96 bin 417 kadının şiddete maruz kaldığını biliyoruz. Böyle bir toplum çok acı. Bizim bir geçmişimiz, bir kültürümüz, dinimiz var. Eğer İslam'ın bize öğrettiği gibi yaşasaydık bunlar yaşanmazdı." dedi.
Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuray Şahinler ise konuşmasında merkezin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
Ailenin maddiyatın ötesinde bir duygu ve maneviyat ihtiyacını da karşıladığını aktaran Prof. Dr. Şahinler, "Aile bireylerini birbirlerine bağlayan sevgi ve merhamet bağı ne kadar güçlü ise aile ve toplumda o kadar sağlıklı olur. 'Güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü devlet' sloganını burada anmak istiyorum. Aile bağlarını zayıflatarak birliğimizi tehdit eden en ciddi konu şiddettir. Aile içi şiddet tüm insanları tehdit eden bir boyutta yaşanırken bu tehdidi en ağar biçimde kadınlar yaşamaktadır." dedi.
Avukat Serap Ergün Bitgin ise yaptığı sunumda, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, kadınlara yalnız kadın oldukları için uygulanan ve orantısız bir şekilde uygulanan şiddeti ifade ettiğini söyleyerek, öncelikle kadınların bu kötü gidişata bir dur demesi için bilinçlenmesi, temel hak ve özgürlüklerini, tüm hukuki boyutlarıyla bilmesi gerektiğini belirtti.