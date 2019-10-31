Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantıya katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:38 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantıya katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç bakanın katılımıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.
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