Son Dakika Haberleri: Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu
Son Dakika Güncel Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu

Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantıya katıldı.

Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için üç bakan buluştu, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu toplantıya katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç bakanın katılımıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Zehra Zümrüt Selçuk, Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:38 Kaynak: AA
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