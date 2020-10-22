Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçe Müftülüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kur'an kurslarında eğitim gören kadınlara yönelik, "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Sosyolog Gülbahar Levent, şiddete dair öğrenilmiş ve kalıplaşmış yanlış bilgiler olduğunu söyledi.

Şiddete karşı hizmet veren mekanizmalara ulaşılarak destek alınmasının çok önemli olduğuna işaret eden Levent, "Kadınlara uygulanan şiddet, kadınların toplumsal alandan uzaklaşmalarına, psikolojik travmalar yaşamalarına, fiziksel anlamda zarar görmelerine ve kadınların yaşamda zorlanmalarına neden olan toplumsal bir sorundur. Yapılan şiddet tanımları bizlere, istemli davranışlar bütününün yanı sıra şiddetin bir gruba, kişiye ait bir sorun değil de toplumsal bir problem olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Seminere ilçe müftüsü Fırat Kahraman, Müftülük Aile Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Vaizi Ayşe Nihal Alçı, kadın kursiyerler ve kur'an kursu hocaları katıldı.