Ailenin kucağındaki bebek ile tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Ailenin kucağındaki bebek ile tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da bebekleriyle birlikte elektrikli bisiklet üzerinde hareket halindeki ailenin tehlikeli yolcuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Ankara Caddesi'nde bir çiftin, elektrikli bisiklet üzerinde çocuklarıyla birlikte tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik bisiklet hareket halindeyken kask kullanmayan ve arka tarafa yan oturan annenin, kucağındaki bebeği korumasız bir şekilde tuttuğu görüldü. Bebeğin ise elektrikli bisikletin arka kısmındaki parçaya ve annesine tutunarak uyuması dikkat çekti. Ailenin tehlikeli yolculuğu sosyal medyada da kullanıcıların tepkisini topladı.