AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ - Son Dakika
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AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ

02.06.2022 10:16

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.Ç. (38) ve eşi B.Ç. (53) sokak ortasında tartışınca polis, müdahale etti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, A.Ç. (38) ve eşi B.Ç. (53) sokak ortasında tartışınca polis, müdahale etti. Polis memurları, çift ve çocukları arasında arbede yaşanınca taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay dün, Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. ile B.Ç. sokak ortasında tartıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada çiftin oğulları O.Ç. ve O.Ç. de olay yerine geldi. Polis memurları ve aile arasında çıkan tartışma sırasında arbede yaşandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle aile polis merkezine götürüldü. Polisler ve aile fertleri birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşanan arbede ile gözaltına alınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ
AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ
AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ
AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ

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Kaynak: DHA

Devrek, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİLENİN TARTIŞMASI POLİS MERKEZİNDE BİTTİ - Son Dakika
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