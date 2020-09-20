Ailesi, 2 yaşındaki Gökçe'ye çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyor - Son Dakika

Ailesi, 2 yaşındaki Gökçe'ye çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyor

BURSA'da, evinin bulunduğu sokakta oyun oynarken hafif ticari aracın çarptığı Gökçe Yıldız (2), yaralandı.

Ailesi, 2 yaşındaki Gökçe'ye çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyor, System.String[]

BURSA'da, evinin bulunduğu sokakta oyun oynarken hafif ticari aracın çarptığı Gökçe Yıldız (2), yaralandı. Kızının iki gün hastanede tedavi gördüğünü belirten baba Güven Yıldız, "Benim tek isteğim kızıma bunu yapan kişinin bir an önce bulunması ve gereken cezayı alması" dedi.

Kaza, geçen pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi. Babaannesi Nurulhuda Yıldız birlikte dışarı çıkan Gökçe Yıldız, evinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla birlikte oymaya başladı. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirsiz hafif ticari araç, oyun oynadığı sırada Gökçe'ye çarparak, kaçtı. Gökçe, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökçe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Gökçe, kazadan iki gün sonra hastaneden taburcu oldu. Polis ise Gökçe'ye çarpıp kaçan aracın sürücüsünü yakalamak için ise çalışma başlattı. Kaza anında torununun yanında olan babaanne Nurulhuda Yıldız'ın ifadesine başvuran polis, kazanın ardından sokaktan kaçan aracın göründüğü bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerine, bu araç üzerine yoğunlaştı.

'KIZIMA ÇARPAN KİŞİNİN BULUMASINI İSTİYORUM'Kızına çarpan kişinin bulunmasını isteyen baba Güven Yıldız, "Pazartesi günü talihsiz bir olay yaşadık. Kızım kapının önünde oynarken bir araç hızla sokağa giriyor. Kızı görünce frene basıyor ama duramıyor, Gökçe'ye çarpıp kaçıyor. Güvenlik kamerasından Gökçe'ye çarpan aracı gördük ama plaka tespiti yapılamadı. Sürücü hala tespit edilemedi. Kızım 2 gün hastanede yattı. Yüzü gözü yaralar bereler içindeydi. Benim tek isteğim bunu yapan kişinin bir an önce bulunması ve gereken cezayı alması. Kazadan sonra bize ulaşan ya da karakola gidip kazayı üstlenen kimse olmadı. Sadece olaydan 1 saat sonra gelip komşularımıza 'Bu sokakta küçük bir kıza araba çarptı, onun durumu nasıl' diye soruyorlar. Komşularımız kızın durumunun iyi olduğunu söyleyince bunlar da birini telefonla arayıp mahalleden ayrılıyorlar" dedi.'ÖZÜR DİLEMELERİNİ BEKLERDİK'

Kaza anını anlatan babaanne Nurulhuda Yıldız, "Bir arabanın hızla sokaktan geçtiğini gördüm. Arkasından insanlar bağırıyordu hızlı gitme birine çarpacaksın diye. Sonra ben çıktım, bir adım daha atsam bana çarpacaktı ama torunuma çarptı. Torunuma araba çarptığını görünce kendimden geçmişim zaten. Kafasının üstünden geçti sandım. Kaynanam çocuğu alıp çekmiş. Çok şükür kafasının üstünden geçmemiş. Kazadan sonra kimse bizi arayıp sormadı. Tamam olabilir kazadır ama gelip bizden bir özür dileyebilirlerdi. Kızın durumunu sorabilirlerdi. Neden çarpıp kaçtı ki? Neden kazadan 1 saat sonra gelip gizlice mahalleliye soruyorlar? Biz insan evladıyız, merhametimiz de var. Kimseye zarar verecek insanlar da değiliz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailesi, 2 yaşındaki Gökçe'ye çarpıp kaçan sürücünün bulunmasını istiyor - Son Dakika

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