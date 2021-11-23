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Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi

23.11.2021 13:32

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, kızının isminin Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi.

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, kızının isminin Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi. Bizimle ilgilendi, çok teşekkür ediyorum. Bu karar acımızı en azından biraz hafifletti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı, Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Baba Avni Cengiz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının isminin mezun olduğu fakültede yaşayacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın evlerine ziyarette bulunduğunu anımsatan Cengiz, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyarete geldiğinde bu öneride bulunarak, 'Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir şey mümkün mü?' diye sormuştum. O da konuyla ilgileneceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanımız dün akşam 22.00'de beni aradı, 'kararı imzaladım, hayırlı olsun' dedi. Bizimle ilgilendi, çok teşekkür ediyorum. Bu karar acımızı en azından biraz hafifletti." diye konuştu.

Bu kararın kendilerini çok duygulandırdığını vurgulayan Cengiz, kendilerini ziyaret eden, yanlarında olan, telefonlarıyla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ve tüm yetkililere teşekkür etti.

"Kızımızı her gün mezarında ziyaret ediyoruz"

Fen lisesini burslu okuyan kızlarının kadına yönelik şiddete karşı çok hassas olduğunu, televizyonda şiddet haberlerini izlediğinde gözyaşlarını tutamadığını anlatan Cengiz, evladıyla her zaman gurur duyduğunu vurguladı.

Baba Avni Cengiz, "Her gün kızımızı mezarında ziyaret ediyoruz, ben oradan geldim, eşim şimdi mezarlıkta. Çok ağlıyoruz. Başak benim için farklıydı, kızımla arkadaş gibiydik. Her sabah işe geç kalmasın diye ben uyandırırdım onu. En son ayın 24'ünde beraberdik, beni gezdirdi, Kadıköy'e götürdü, yemek yedirdi. Ben trene binip Ankara'ya döndüm, o da oteline gitti. Kızıma bunu yapan inşallah en ağır cezayı alır. Biz de ancak o zaman biraz rahatlarız." ifadelerini kullandı.

"Kardeşimin isminin yaşatılması bizlere gurur veriyor"

Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşiyle her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize çok destek verdiler. Hiç tanımadığımız insanlar evimize geldi, başsağlığı diledi, mezarlığa gitti. Acımızı hafifletmez ama Başak'ın isminin her yerde olması, isminin yaşatılması bizlere gurur veriyor."

Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi
Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi
Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi
Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi

Recep Tayyip Erdoğan, Başak Cengiz, Ataşehir, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ailesi, Başak Cengiz'in isminin mezun olduğu fakültede yaşatılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendi - Son Dakika
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