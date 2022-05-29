AİLESİ HABER ALAMADI, BALYOZLA CAMI KIRILAN KAMYONDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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AİLESİ HABER ALAMADI, BALYOZLA CAMI KIRILAN KAMYONDA ÖLÜ BULUNDU

29.05.2022 13:16

ERZURUM'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu.

ERZURUM'da yaşayan ve Van'a yük götüren Yunus Karakaya (27) kullandığı kamyonda ölü olarak bulundu.

Erzurum'da yaşayan ailesi, bir kargo şirketinde çalışan oğulları Yunus Karakaya'dan haber alamayanca Van'ın Erciş ilçesindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında Karakaya'nın kullandığı 25 AAF 820 plakalı kamyon, Van- Ağrı kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulundu ve polise haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla camlarını kırıp içine girdiği kamyonda, Karakaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Karakaya'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, cenaze aracıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları, Yunus Karakaya'yla en son dün akşam telefonla görüştüklerini, rahatsız olduğunu ve yol üzerinde uygun bir yerde durup uyuyacağını söylediğini belirtti. (DHA)

AİLESİ HABER ALAMADI, BALYOZLA CAMI KIRILAN KAMYONDA ÖLÜ BULUNDU
AİLESİ HABER ALAMADI, BALYOZLA CAMI KIRILAN KAMYONDA ÖLÜ BULUNDU
AİLESİ HABER ALAMADI, BALYOZLA CAMI KIRILAN KAMYONDA ÖLÜ BULUNDU
AİLESİ HABER ALAMADI, BALYOZLA CAMI KIRILAN KAMYONDA ÖLÜ BULUNDU

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Kaynak: DHA

Yunus Karakaya, Erzurum, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

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