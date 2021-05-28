Ailesi haber alamayınca aracında ölü bulundu - Son Dakika

İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya otomobili ile giden yaşlı adama yakınları ulaşamayınca telefon sinyalinden Karabük sınırları içinde aracında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan 34 JLR 96 plakalı otomobili Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıkan 69 yaşındaki Atilla Erkoç'tan yakınları uzun süre haber alamayınca ve kendi imkanları telefon sinyalinin Karabük-Gerede karayolu üzerinde sabit olduğunda Kastamonu'nun Abana İlçe Emniyet Amirliğine başvurdu. Bunun üzerine Erkoç'un telefon sinyalleri üzerinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında olduğunun tespit edilmesi üzerine durum Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Bunun üzerine telefon sinyali üzerinden belirlenen konuma ulaşan ekipler yol kenarında park halindeki otomobilde Erkoç'un baygın vaziyette olduğunu belirledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 69 yaşındaki Erkoç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın rahatsızlanarak kalp krizinden öldüğü tahmin edilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni için otopsi yapılmak üzere Erkoç'un cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK