Ailesi hastanedeyken çıkan yangında kendini dışarı atıp yardım istedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ailesi hastanedeyken çıkan yangında kendini dışarı atıp yardım istedi - Son Dakika

Ailesi hastanedeyken çıkan yangında kendini dışarı atıp yardım istedi

6 saat önce

Isparta'da 2 katlı evde çıkan yangında yatak odasındaki tüm eşyalar küle dönerken, banyo kısmında da büyük hasar oluştu.

Ailesi hastanedeyken çıkan yangında kendini dışarı atıp yardım istedi, System.String[]

Isparta'da 2 katlı evde çıkan yangında yatak odasındaki tüm eşyalar küle dönerken, banyo kısmında da büyük hasar oluştu. Ailesi hastanede olduğu sırada çıkan yangında evde bulunan çocuk kendini dışarı atıp yardım istedi.


Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi 4933.Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aile fertleri hastanede olduğu sırada öğle yemeği için geldiği evden tekrar okula gitmeye hazırlanan çocuk evdeyken yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan kız ise kendini dışarı atarak, çevredekilerden yardım istedi. Yangın nedeniyle mahallede korku dolu anlar yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangını söndürmeyi başardı. Yangında evin yatak odasındaki eşyalar tamamen yanarak küle dönerken, banyo bölümünde de büyük hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacağı belirtildi.


"Eve geldiğimde maalesef böyle bir ortamla karşılaştım"


İnşaat işçisi olan ev sahibi Ümit Topuz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün saat 13.00 sıralarında eşimi hastaneye götürdük, ben de çarşıdaki işlerimi halletmeye gitmiştim. O esnada kızım okuldan eve yemek için gelmişti. Tam evden çıkacakken yangın çıkmış. Kızım beni aradı ve 'Baba evde yangın çıktı' dedi. Ben de hemen abimle birlikte eve geldim ve maalesef böyle bir ortamla karşılaştım" dedi.


Yangın nedeniyle evlerinde büyük hasar meydana geldiğini ve kendisinin el emeği ile çalışan inşaat işçisi olduğu için kış aylarında maddi zorluklar çektiğini söyleyen Topuz, "Çocuklarımın ikisi okuyor, biri ilkokul, diğeri ortaokula gidiyor. Eşim ev hanımı, ben de inşaatçıyım. 6 ay çalışıp, 6 ay yatıyoruz. Isparta'da inşaat sektörünün durumu da belli zaten. Durum böyle" diye konuştu.


"Belediye başkanımızdan, valimizden ve yetkili büyüklerimizden destek bekliyorum"


"Ben inşaatçıyım, iş bulduğum zaman çalışıyorum" diyen Topuz, "Kış aylarında olduğumuz için iş bulamadığımız için yatıyoruz. Belediye başkanımızdan, valimizden ve yetkili büyüklerimizden destek bekliyorum. Yardımlarını esirgemeyeceklerini biliyorum. Biz de bu vatanın evladıyız ve kış gününde çocuklarımızla mağdur olduk. Yetkililer bu duruma el atarsa sevinirim. Bugün benim başıma geldi, bu durum yarın başkasının başına da gelebilir. İnşallah yetkili insanlarımız bu duruma el atar ve bizi bu mağduriyetten kurtarır" dedi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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