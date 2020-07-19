Ailesi için karton toplayan genç, kalp krizine yenildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldığı metruk binada kalp krizi geçiren kağıt toplayıcı genç, sağlık ekiplerince yapılan kalp masajına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesine para göndermek için çalışan gencin 3 kardeşinin de kalp krizinden öldüğü öğrenildi.



Olay, akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'daki ailesine para göndermek için Gebze'de karton toplayıcılığı yapan 21 yaşındaki Fazlı Kodak, işini bitirdikten sonra Sultan Orhan Mahallesi'nde kaldığı, belediyeye ait eski ekmek fabrikasının bulunduğu metruk binaya döndü. Uzun süre kardeşinden haber alamayan abisi ise binaya geldiğinde Fazlı Kodak'ın hareketsiz şekilde binanın çatısında yattığını görerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri son ana kadar kalp masajı yaptı



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Kodak'ı kalp masajı yaparak Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. Sağlık ekiplerince kalp masajı yaparak hastaneye sevk edilen Kodak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



3 kardeşi ile aynı kaderi yaşadı



Daha önce de 3 kardeşini kalp krizinden kaybettiği öğrenilen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ