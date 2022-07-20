Ailesi için korkusuzca alevlerin arasına dalan atın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti - Son Dakika
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Ailesi için korkusuzca alevlerin arasına dalan atın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti

20.07.2022 16:31

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını sırasında bir atın alevlerin arasında kalan ailesi için dumanların arasına daldığı anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında safkan türü olduğu belirtilen at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.

ÇIKAN YANGINDA HAYVANLARDA ETKİLENDİ

Dönümlük alanda mahsur kalan atlar, çiftçilerin yardımıyla güvenli bir alana taşındı. Bu görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

İşte o anlar:

Korkusuz at ailesini yangından kurtardı o anlar kamerada
Korkusuz at ailesini yangından kurtardı o anlar kamerada
Korkusuz at ailesini yangından kurtardı o anlar kamerada
Korkusuz at ailesini yangından kurtardı o anlar kamerada
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ailesi için korkusuzca alevlerin arasına dalan atın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesi için korkusuzca alevlerin arasına dalan atın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti - Son Dakika
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