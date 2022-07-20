ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında safkan türü olduğu belirtilen at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.
Dönümlük alanda mahsur kalan atlar, çiftçilerin yardımıyla güvenli bir alana taşındı. Bu görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.
İşte o anlar:
Son Dakika › Güncel › Ailesi için korkusuzca alevlerin arasına dalan atın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti - Son Dakika