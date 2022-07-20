Ailesi için korkusuzca alevlerin arasına dalan atın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi çekti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınında safkan türü olduğu belirtilen at, yangının ortasında kalan ailesini kurtarmak için dumanların arasına girdi. Ailesine kısa sürede ulaşan at, onlarla birlikte tekrar dumansız bölgeye geri döndü.

ÇIKAN YANGINDA HAYVANLARDA ETKİLENDİ

Dönümlük alanda mahsur kalan atlar, çiftçilerin yardımıyla güvenli bir alana taşındı. Bu görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

İşte o anlar: